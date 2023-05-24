Здоровье 24 мая 2023, 13:14 Тренер Юркова перечислила упражнения для сердечно-сосудистой системы Тренер Юркова: лучше всего чередовать кардиотренировки со спокойными упражнениями

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Для укрепления сердечно-сосудистой системы лучше всего подходит чередование кардиотренировок с более спокойными упражнениями. Об этом «Газете.Ru» рассказала тренер Анастасия Юркова.

Она порекомендовала делать кардио на протяжении 30 минут.

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«Равномерное кардио — это длительные (от 30 мин) кардиотренировки с равномерным пульсом в зоне 50-70% от максимальной ЧСС. В первую очередь это тренировка выносливости и улучшение работы сердечно-сосудистой системы», — процитировал сайт kp.ru слова тренера.

Круговые функциональные тренировки, которые строятся по принципу чередования нагрузки верхней и нижней части тела, улучшают циркуляцию крови и работу сосудов, добавила Юркова.