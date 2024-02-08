Здоровье 08 февраля 2024, 18:39 Тренер Газзаев посоветовал делать растяжку после каждой тренировки

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После тренировки 10–15 минут следует выделить на растяжку. Это поможет снять напряжение в мышцах и улучшит их гибкость, сообщил тренер Марат Газзаев в беседе с Life.

По словам эксперта, также после занятий рекомендуется сходить на массаж. Он способствует быстрому восстановлению после физических нагрузок и удалению шлаков и токсинов из организма.

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Кроме того, восстановиться после тренировки можно с помощью контрастных водных процедур. Принятие душа с разной температурой стимулирует кровообращение и обмен веществ, отметил Газзаев.