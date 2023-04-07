Здоровье 07 апреля 2023, 17:39 Тренер Филиппенко: прыжки станут отличной альтернативой утренней зарядке

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Прыжки по утрам имеют множество полезных эффектов для организма и способны стать отличной альтернативой зарядке. Об этом сообщил мастер-тренер сети фитнес клубов Pride Fitness Роман Филиппенко в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, во время прыжков задействованы мышцы ног и ягодиц. Такие упражнения позволят повысить выносливость организма и вывести все токсины из организма.

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Как сообщил «ФедералПресс», выполнять прыжки по утрам необходимо натощак, лучше всего начать с 25 прыжков, с каждым днем увеличивая их количество.