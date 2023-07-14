Здоровье 14 июля 2023, 15:51 Тренер Филиппенко посоветовал за две недели до отпуска нормализовать рацион, чтобы не набрать вес

Читать 360tv в

За две-три недели до отпуска необходимо нормализовать свой рацион питания, чтобы не набрать лишние килограммы, отдыхая в отеле по системе в all inclusive. Об этом изданию РИАМО сообщил мастер-тренер тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness Роман Филиппенко.

Помимо рациона, тренер порекомендовал каждый день проводить зарядку, побольше гулять на свежем воздухе и заниматься хоть какими-нибудь физическими упражнениями, написал Daily Moscow.

Реклама

Филиппенко отметил, что чем больше человек голодает перед отлетом в теплые страны, тем больше вероятность набрать вес на отдыхе.