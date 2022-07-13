Тренер Фатеева предостерегла от занятий спортом в жару

Занятие спортом в летний период может быть опасным для здоровья. Такой информацией поделился чемпион России по бодибилдингу, эксперт в области фитнеса, тренер Виталий Фатеев. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, занятия спортом во время жары могут спровоцировать перегрев. По этой причине тренировки должны быть менее интенсивными.

«Наверное, будут приветствоваться тренировки в легкой форме рядом с морем. Некоторые любят в бейсбол поиграть или побегать на берегу — это, в принципе, полезно. Мне кажется, что морской воздух обогащает, но это лично мои ощущения: я не доктор, а практик», — отметил специалист.

Тем людям, у которых нет возможности заниматься в зале или поехать к морю, Фатеев посоветовал включать кондиционер во время выполнения упражнений дома. Кроме того, стоит выпивать как можно жидкости, а также обезопасить себя от перегрева. В качестве напитка можно выбрать изотоники, которые помогают поддерживать баланс электролитов, соли и воды при занятии спортом.