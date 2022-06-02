Тренер Фатеев рассказал, как быстро получить идеальный пресс

Тренер Виталий Фатеев дал советы, которые за достаточно короткое время помогут обрести идеальный пресс. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Он отметил, что в первую очередь следует пересмотреть питание. Нужно уменьшить количество потребляемых калорий, иначе спорт не поможет.

Тренер добавил, что эффективность популярного упражнения «планка» для сжигания жира в районе живота не доказана.

«Полезно скручивание лежа на спине. Оно гораздо лучше, чем скручивание на лавке с наклоном. Просто нужно лечь на пол, пождать ноги и скручиваться на вздохе. Не надо отрывать поясницу! Скручиваться нужно только в области грудного отдела», — рассказал Фатеев.

Ранее врач Андрей Кондрахин и терапевт Ольга Лушникова рассказали, что физические упражнения эффективны и при стрессе. Спорт — это смена деятельности, поэтому он благотворно влияет на человеческую психику. Отвлекаться на небольшую разминку стоит несколько раз в течение рабочего дня, объяснили они. Лушникова также рекомендовала тренироваться в первой половину дня.