Здоровье 01 сентября 2023, 16:16 Тренер Елена Силина посоветовала делать ежедневно 100 приседаний для красивой фигуры

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Приседания могут быть эффективным способ для снижения веса, если делать их в достаточном количестве. Об этом kp.ru рассказала тренер Елена Силина.

Она порекомендовала начинать тренировки с трех подходов по 25 раз каждый. Причем перерыв между ними не должен быть более двух минут. В идеале прийти к 100 приседаниям за подход. При ежедневных занятиях можно добиться зримого результата — потерять до двух сантиметров в бедрах.

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