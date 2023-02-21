Здоровье 21 февраля 2023, 14:28 Тренер Бабенко-Кудрявцев порекомендовал употреблять спортивное питание после консультации со специалистом

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Чемпион Европы по легкой атлетике и фитнес-тренер Максим Бабенко-Кудрявцев заявил, что употреблять спортивное питание можно строго по рекомендации специалиста. Об этом написала Lenta.ru.

По словам тренера, избыток спортивного питания и витаминов может негативно сказаться на органах.

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«Даже витамины должны приниматься по рекомендации врачей после сдачи необходимых анализов. <...> Вы нагружаете почки, печень, желудочно-кишечный тракт», — добавил Бабенко-Кудрявцев.

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Тем, кто занимается фитнесом, Бабенко-Кудрявцев порекомендовал нормализовать питание, употребляя в пищу качественные продукты.