Здоровье 26 февраля 2024, 18:25 Тренер Алохова рассказала, что регулярные приседания помогают продлить молодость

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Фитнес-тренер Анжелика Алохова в беседе с изданием Life рассказала, что регулярные занятия спортом, в том числе пресловутые приседания, помогут продлить молодость организму.

По словам специалиста, достаточно найти 30-40 минут каждый день и подобрать соответствующий комплекс упражнений. Например, в приседаниях задействована группа мышц, которая отвечает в том числе за правильную осанку и положение тела при ходьбе.

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«Как правильно приседать? Встаньте ровно, поставьте ноги на ширине плеч, спину держите прямо. На вдохе медленно опускайте бедра до уровня параллели с полом, задержитесь в этом положении на одну-две секунды», — сообщила тренер.

Новичкам достаточно по 20–25 приседаний в два-три подхода.