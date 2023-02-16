Здоровье 16 февраля 2023, 16:42 Тренер Абаева рассказала, кому подойдет слайд-аэробика Тренер Абаева: популярная сегодня слайд-аэробика ориентирована на желающих похудеть

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Фитнес-тренер Зарина Абаева в разговоре с изданием Life рассказала, что популярная сегодня слайд-аэробика отлично подойдет тем людям, которые желают похудеть без изнуряющих тренировок.

«При занятиях слайд-аэробикой человек в особых носках, надетых поверх обуви, находится на специальной доске, а его движения похожи на скольжение», — объяснила тренер.

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Слайд-аэробика подойдет для тучных людей, которые не могут посещать обычные групповые тренировки в зале или выполнять классические упражнения. Во время занятий слайд-аэробикой мышцы рук, ног и спины получают достаточную нагрузку.

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Человек довольно интенсивно сжигает калории и при этом укрепляет суставы, заметила Абаева.