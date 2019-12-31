Трехлетнюю девочку обварило в детсаду в Татарстане

В Набережных Челнах, в детском саду № 64 «Ландыш», трехлетняя девочка обварилась кипятком. Она попыталась во время игры сесть на трубу батареи, которая открепилась. Девочка получила ожог.

Об этом сообщила группа «Родительское сообщество Татарстана (РоСТ)» во «ВКонтакте». Общественники утверждают, что воспитатели не вызвали скорую. Более того, они уговаривали маму малышки не жаловаться и заявлять, что несчастный случай произошел дома. Мотивировали они это тем, что иначе «всему садику влетит».

«В итоге времени ушло больше часа, полчаса мама добиралась до садика и чуть больше до больницы, все это время ребенок терпел ужасную боль. Ожог составил обширную площадь (примерно с две ладони взрослого человека, а волдыри — размером с детский кулак)», — сообщили в группе.

Позднее отец ребенка осмотрел место происшествия. Выяснилось, что сантехник не закрепил место стыка. При этом группа работала и рядом продолжали играть дети.

Начальник местного управления информационной политики и по связям с общественностью Римма Мухаметзянова в комментариях к посту сообщила, что мама пострадавшей девочки работает в этом же садике воспитателем. Сейчас вместе с дочерью она находится в больнице.

«Здоровью девочки ничего не угрожает. Специалисты городского управления образования проводят расследование происшествия и выясняют обстоятельства случившегося», — сообщила чиновница. Она пообещала принять соответствующие меры и принесла извинения семье ребенка. Мухаметзянова также пожелала девочке скорейшего выздоровления.