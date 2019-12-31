Трехлетнюю девочку обварило в детсаду в Татарстане
Об этом сообщила группа «Родительское сообщество Татарстана (РоСТ)» во «ВКонтакте». Общественники утверждают, что воспитатели не вызвали скорую. Более того, они уговаривали маму малышки не жаловаться и заявлять, что несчастный случай произошел дома. Мотивировали они это тем, что иначе «всему садику влетит».
«В итоге времени ушло больше часа, полчаса мама добиралась до садика и чуть больше до больницы, все это время ребенок терпел ужасную боль. Ожог составил обширную площадь (примерно с две ладони взрослого человека, а волдыри — размером с детский кулак)», — сообщили в группе.
Позднее отец ребенка осмотрел место происшествия. Выяснилось, что сантехник не закрепил место стыка. При этом группа работала и рядом продолжали играть дети.
Начальник местного управления информационной политики и по связям с общественностью Римма Мухаметзянова в комментариях к посту сообщила, что мама пострадавшей девочки работает в этом же садике воспитателем. Сейчас вместе с дочерью она находится в больнице.
«Здоровью девочки ничего не угрожает. Специалисты городского управления образования проводят расследование происшествия и выясняют обстоятельства случившегося», — сообщила чиновница. Она пообещала принять соответствующие меры и принесла извинения семье ребенка. Мухаметзянова также пожелала девочке скорейшего выздоровления.