Трехлетней Алене из Ногинска с ДЦП нужно лечение. Вы можете ей помочь
Семья Алены неполная: папа умер еще до ее рождения. Мама родила малышку недоношенной.
«Ей было полтора года, когда мы легли в областную [больницу] в Москве, нам поставили диагноз [ДЦП]», — рассказала «360» ее мама Татьяна Пожидаева.
Девочка уже прошла несколько курсов реабилитации. При детском церебральном параличе нарушается моторика, затрудняется развитие. Но Алена может стоять, улыбаться, говорить простые слова и держать в руках предметы. До лечения у нее не получалось даже сидеть.
Прогресс стал возможным благодаря месяцу интенсивных занятий (по десять часов в день) с логопедом, дефектологом, физиотерапевтом и другими специалистами. Из Москвы в родной Ногинск вернулась совершенно другая девочка.
«Она была общительной, но более интересное все стало, а вот после третьей реабилитации стала вставать на ножки, по лестнице стали ходить», — отметила Пожидаева-старшая.
Теперь нужно пройти еще один курс. Ведь у Алены, как говорят врачи, есть хорошие перспективы.
Хотелось бы, чтобы она села и самостоятельно ножками пошла, чтобы она делала то, что любит: играла, бегала, как все дети, не ждала, когда ее подведутТатьяна Пожидаева.
Стоимость лечения — 250 тысяч рублей. У самой Татьяны таких денег нет, ведь она одна воспитывает дочь. Алена — подопечная фонда «Линия жизни». Чтобы ей помочь, нужно просто отправить SMS-сообщение на короткий номер 3242 с указанием суммы перевода. Например, «250». О других способах помочь можно узнать на сайте «Линии жизни».