Траву пол-полу посоветовали использовать в борьбе с циррозом печени | 360°

Все новости

Спецоперация

15 сентября 2022, 14:00

Украинского диверсанта задержали в Запорожской области

Путешествия

15 сентября 2022, 13:59

Запрет авиакомпаниям Молдавии летать в Россию назвали диктатом

Реклама

Здоровье

15 сентября 2022, 13:58

Диабетикам посоветовали есть черную смородину каждый день

Спецоперация

15 сентября 2022, 13:55

Российские военные сбили две ракеты «Точка-У» в ДНР

Мир

15 сентября 2022, 13:53

Захарова назвала реальные гарантии безопасности для Украины

Подмосковье

15 сентября 2022, 13:51

Оборудование для реабилитации на 85 млн рублей поступило в больницы Подмосковья с начала года

Мир

15 сентября 2022, 13:50

Власти Эстонии отказались от таможенного договора с Россией

Технологии

15 сентября 2022, 13:49

Россияне проявили высокий интерес к новым iPhone

Общество

15 сентября 2022, 13:49

Эндокринолог Нечаева объяснила, какой вес у человека считается здоровым

Здоровье

15 сентября 2022, 13:47

Траву пол-полу посоветовали использовать в борьбе с циррозом печени

Yakutsk.ru: пол-пола снижает уровень сахара в крови и уменьшает риск тромбоза

Читать 360tv в

Медицинские эксперты посоветовали использовать лечебную траву пол-полу тем людям, которые борются с циррозом печени. Об этом написал сайт Yakutsk.ru со ссылкой на Telegram-канал «Красота и Здоровье».

Растение, которое иначе называется эрва шерстистая, помогает в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также выводит камни из почек, сообщил «ПолитЭксперт».

Реклама

В перечень ее полезных свойств также входит облегчение различных заболеваний внутренних органов и повышение сопротивляемости организма угрозам извне. Особенно полезно ее будет употреблять тем, кто лечит воспалительный процесс в мочеполовой системе.

Реклама

Медицинские эксперты также заверяют, что трава способна избавить от язвы в желудке, снизить уровень сахара в крови и уменьшить риск развития тромбоза.

Ранее ученые обнаружили растение, которое помогает бороться с ковидом. Они выяснили, что в Nigella sativa (чернушке посевной), которая растет в Северной Африке и Западной Азии, активный ингредиент тимохинон может связываться с S-белком коронавируса и блокировать его путь к легким.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама