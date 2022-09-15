Траву пол-полу посоветовали использовать в борьбе с циррозом печени | 360°

Здоровье 15 сентября 2022, 13:47 Поделиться Telegram

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Viber Траву пол-полу посоветовали использовать в борьбе с циррозом печени Yakutsk.ru: пол-пола снижает уровень сахара в крови и уменьшает риск тромбоза Википедия

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Медицинские эксперты посоветовали использовать лечебную траву пол-полу тем людям, которые борются с циррозом печени. Об этом написал сайт Yakutsk.ru со ссылкой на Telegram-канал «Красота и Здоровье».

Растение, которое иначе называется эрва шерстистая, помогает в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также выводит камни из почек, сообщил «ПолитЭксперт».

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В перечень ее полезных свойств также входит облегчение различных заболеваний внутренних органов и повышение сопротивляемости организма угрозам извне. Особенно полезно ее будет употреблять тем, кто лечит воспалительный процесс в мочеполовой системе.

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Медицинские эксперты также заверяют, что трава способна избавить от язвы в желудке, снизить уровень сахара в крови и уменьшить риск развития тромбоза.

Ранее ученые обнаружили растение, которое помогает бороться с ковидом. Они выяснили, что в Nigella sativa (чернушке посевной), которая растет в Северной Африке и Западной Азии, активный ингредиент тимохинон может связываться с S-белком коронавируса и блокировать его путь к легким.

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