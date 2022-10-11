Травник Юровский посоветовал людям с аутоиммунными заболеваниями не употреблять эхинацею | 360°

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Травник Юровский посоветовал людям с аутоиммунными заболеваниями не употреблять эхинацею

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Людям с аутоиммунными заболеваниями стоит отказаться от употребления эхинацеи. Таким мнением поделился российский травник Дмитрий Юровский. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на «Радио 1».

Специалист подчеркнул, что данное растение является хорошим стимулятором иммунитета. При этом чем свежее растение, тем лучше от него эффект.

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При этом специалист подчеркнул, что люди с аутоиммунными заболеваниями могут столкнуться с обострениями при употреблении эхинацеи.

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