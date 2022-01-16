Травмпункты Петербурга оказались переполнены пострадавшими из-за гололеда

В эти выходные травмпункты Санкт-Петербурга оказались переполнены. Люди с переломами и ушибами лежат прямо в коридорах, а ждать помощи в приемном отделении приходится часами. Об этом рассказало издание «Подъем».

Плюсовая температура, а затем и снегопад пришли в Петербург в начале этой недели. Как следствие — город превратился в каток, а у травматологов прибавилось работы.

Поскольку коммунальные службы не справляются с гололедом, подключились местные активисты. Они даже организовали акцию «Пропесочка» — закупили 250 килограммов песка, чтобы жители могли самостоятельно посыпать ими улицы, поскольку больше надеяться не на кого, а передвигаться по обледеневшим дорогам опасно. «Понятно, что это не системное решение и все дела, но хоть что-то. А то невозможно же по улицам ходить», — говорят петербуржцы.

Ранее сотрудники Госжилинспекции Петербурга проверили работу 24 государственных, 40 частных управляющих компаний, 31 ТСЖ и ЖСК. Нарушения обнаружили на 29% проверенных адресов, завели 55 административных дел.