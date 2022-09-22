Травматолог Зохиров рассказал, чем грозит сидячий образ жизни | 360°

Здоровье 22 сентября 2022, 16:55 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Травматолог Зохиров рассказал, чем грозит сидячий образ жизни

Читать 360tv в

Среди последствий сидячего образа жизни может быть остеохондроз, проблемы с сердечно-сосудистой и иммунной системой. Об этом «Известиям» рассказал травматолог-ортопед Алишер Зохиров.

«Находясь в лежачем или стоячем положении, артерии человека, соответственно, находятся в выпрямленном состоянии, однако, как только мы садимся, просвет сужается и происходит резкое уменьшение притока артериальной крови к ногам», — отметил врач.

Реклама

Это может со временем привести к варикозному расширению вен.

Реклама

Для снижения вреда для здоровья при сидячем образе жизни нужно раз в несколько часов делать небольшую гимнастику, разминать шею и плечевой пояс, а также руки и ноги.

«Регулярная гимнастика по 5–10 минут раз в три-четыре часа в течении рабочего дня может быть эффективней, чем часовые тренировки 2–3 раза в неделю. Умственная активность для организма нисколько не легче физической. Поэтому не стоит забывать о восстановлении и правильном режиме сна», — добавил Зохиров.

0 0 0 0 0 0