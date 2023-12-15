Здоровье 15 декабря 2023, 12:39 Травматолог Уфимцев посоветовал обращаться к врачу, если синяк не прошел в течение недели

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Врач-хирург высшей категории, флеболог, травматолог Андрей Уфимцев в беседе с радиостанцией Sputnik посоветовал россиянам обращаться к лечащему доктору, если синяк не сошел в течение недели.

По словам эксперта, скорость исчезновения следов гематомы зависит от состояния здоровья. Максимальный срок может составлять до трех недель.

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Как написали «Известия», у людей, принимающих антикоагулянты, может более обильно проходить кровотечение из сосудистого русла под кожу, тем самым влияя на длительность прохождения гематомы.