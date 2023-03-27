Здоровье 27 марта 2023, 23:02 Травматолог Шелепов рассказал, в каком случае бег может быть опасен для здоровья Травматолог Шелепов заявил, что бег может быть опасен при избыточном индексе массы тела

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В некоторых случаях бег может быть опасен для здоровья. По этой причине перед началом подобных упражнений стоит проконсультироваться с терапевтом. Таким мнением поделился врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» Александр Шелепов, сообщило РИАМО.

По словам специалиста, начинать бегать можно в том случае, если ваш индекс массы тела находится в рамках нормы. Кроме того, приступать к таким упражнениям стоит постепенно и под контролем специалиста, уточнил сайт kp.ru.

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Также во время занятий важно следить за своим пульсом. Сильные перегрузки могут быть чреваты заболеваниями коленных суставов, а также обострением хронических болезней.