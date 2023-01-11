Здоровье 11 января 2023, 17:37 Травматолог Сергей Мележик рассказал, как не стать жертвой гололеда РИА «Новости»

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Зимой, помимо мороза и пронзительного ветра, есть еще и другой враг человека — гололед, но последствия от встречи с ними можно минимизировать. Об этом «Радио 1» рассказал травматолог Сергей Мележик.

По его словам, если очень нужно выйти на улицу, то можно использовать средства против скольжения, которые надеваются на обувь. При ходьбе ни в коем случае нельзя держать руки в карманах. Как отметили «Дни.ру», шагать необходимо медленно, наступая на всю стопу.

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В идеале идти по почищенной тротуарной дорожке, но, если ее нет, то там, где поверхность обработана песком или реагентами.

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Сергей Мележик отметил, что пенсионерам с их хрупкими костями лучше вообще не выходить на улицу, пока ситуация не улучшиться. А если идти все же необходимо, лучше взять более молодого провожатого и трость. На них можно будет опереться и получить дополнительную поддержку при скольжении. Для пожилых падение наиболее опасно, потому очень частая травма у них — это перелом шейки бедра, которая, как известно, часто не срастается.