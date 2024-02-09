Здоровье 09 февраля 2024, 12:00 Травматолог Саутин: использование допфиксаторов необходимо при работе с максимальными весами в спортзале

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Использование различных фиксаторов, в том числе кистевых ремней, атлетических поясов и перчаток, необходимо при работе с максимальными весами в спортзале. Это снизит вероятность получить повреждение, сообщил травматолог Максим Саутин в беседе с News.ru.

По его словам, при этом очень важно соблюдать технику выполнения разных упражнений. Ни один фиксатор не убережет от травмы в случае несоблюдения правил. Контроль положения тела в пространстве в первую очередь зависит именно от человека.

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Саутин напомнил, что фиксаторы поддержат структуру, сустав или конкретный отдел позвоночника только в правильном положении.