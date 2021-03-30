Травматолог рассказал о возможных травмах после бега у новичков

Травматолог-ортопед Максим Королев рассказал о возможных последствиях бега у неподготовленного человека. По его словам важно объективно оценить свои возможности и правильно подобрать обувь, сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Не надо сразу бежать марафон на дальние дистанции. Этого нельзя делать ни в коем случае! Сначала нужно попробовать минимальные дистанции — 100, 200 или 400 метров — и посмотреть на свое состояние», — посоветовал эксперт.

Как он заметил, при выборе обуви нужно знать, по какой поверхности будут совершаться пробежки. Это может быть асфальт, корт, пересеченная местность. Для каждой из них нужна своя подошва. Как правило именно из-за неподходящей обуви бегуны получают травмы.

Так, после бега нередко болят икроножные мышцы и мышцы бедра, отекают ахилловы сухожилия и появляется боль в голеностопных суставах. Это происходит из-за неверного перераспределения нагрузки.

Ранее стало известно, что высокий уровень холестерина в крови может привести к появлению заболеваний сердца. Финские ученые провели исследования и выяснили, что холестерин может снизить обычный кетчуп. При этом есть соусы, которые стоит исключить из своего рациона.