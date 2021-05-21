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    21 мая 2021, 13:14

    Травматолог предупредил об опасности электросамокатов

    Алена Макаренко

    Электросамокаты представляют опасность для их владельцев. Об этом предупредил заведующий отделением травматологии и ортопедии в Мариинской больнице Сергей Черняев, написал «Доктор Питер».

    Травматолог предупредил об опасности электросамокатов

    Пациенты, которые катались на электросамокатах, получали полноценные переломы, которые чаще всего нужно оперировать.

    «Важно сказать, что это очень серьезные травмы», — отметил врач.

    Электросамокат развивает скорость до 40 километров в час. «И поверьте, это очень приличная скорость для незащищенного человека», — добавил травматолог.

    Часто пациенты отделываются ушибами и не обращаются за медицинской помощью, написало «ФедералПресс». Однако при непроходящей боли могут быть тяжелые последствия — растяжение, вывих. Иногда случаются ситуации, когда человеку нельзя добираться до травмпункта самостоятельно. При таком развитии событий нужно вызвать скорую, которая отвезет пострадавшего в стационар.

    Почти каждый день в больницу поступают пациенты, которые получили травму в результате катания на электрических самокатах или же от столкновения с ними. Бывают случаи, когда травмы получают оба участника движения.