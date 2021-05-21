Травматолог предупредил об опасности электросамокатов

Электросамокаты представляют опасность для их владельцев. Об этом предупредил заведующий отделением травматологии и ортопедии в Мариинской больнице Сергей Черняев, написал «Доктор Питер».

Пациенты, которые катались на электросамокатах, получали полноценные переломы, которые чаще всего нужно оперировать.

«Важно сказать, что это очень серьезные травмы», — отметил врач.

Электросамокат развивает скорость до 40 километров в час. «И поверьте, это очень приличная скорость для незащищенного человека», — добавил травматолог.

Часто пациенты отделываются ушибами и не обращаются за медицинской помощью, написало «ФедералПресс». Однако при непроходящей боли могут быть тяжелые последствия — растяжение, вывих. Иногда случаются ситуации, когда человеку нельзя добираться до травмпункта самостоятельно. При таком развитии событий нужно вызвать скорую, которая отвезет пострадавшего в стационар.

Почти каждый день в больницу поступают пациенты, которые получили травму в результате катания на электрических самокатах или же от столкновения с ними. Бывают случаи, когда травмы получают оба участника движения.