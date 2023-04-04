Здоровье 04 апреля 2023, 00:09 Травматолог Плигина рассказала, как научить ребенка правильно падать с самоката Травматолог Плигина посоветовала учить ребенка группироваться перед поездкой на самокате

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Перед тем, как разрешать ребенку кататься на самокате, стоит научить его правильно группироваться при падении. Такой совет дала детский травматолог-ортопед клиники Ниармедик на Полежаевской Елена Плигина. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, нужно объяснить ребенку, что в случае падения стоит согнуть локти и колени. При этом локти необходимо прижимать к туловищу. При правильной группировке ребенок сможет избежать переломов и ряда других негативных последствий.

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«Для остановки нужно использовать только тормоз, предусмотренный конструкцией самоката, а не пытаться тормозить ногами, чтобы избежать травм», — рассказала Плигина.