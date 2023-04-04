04 апреля 2023, 00:09
Травматолог Плигина рассказала, как научить ребенка правильно падать с самоката
Травматолог Плигина посоветовала учить ребенка группироваться перед поездкой на самокате
Перед тем, как разрешать ребенку кататься на самокате, стоит научить его правильно группироваться при падении. Такой совет дала детский травматолог-ортопед клиники Ниармедик на Полежаевской Елена Плигина. Об этом сообщила «Газета.Ru».
По словам специалиста, нужно объяснить ребенку, что в случае падения стоит согнуть локти и колени. При этом локти необходимо прижимать к туловищу. При правильной группировке ребенок сможет избежать переломов и ряда других негативных последствий.
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«Для остановки нужно использовать только тормоз, предусмотренный конструкцией самоката, а не пытаться тормозить ногами, чтобы избежать травм», — рассказала Плигина.
Дети
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