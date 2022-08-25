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    25 августа 2022, 13:38

    Травматолог Петросян объяснил, чем опасна обувь на высоком каблуке

    Оксана Лавнюженко

    Травматолог-ортопед Юсуповской больницы, кандидат медицинских наук Армен Петросян в беседе с журналистами Lenta.ru рассказал, какие опасности для организма несет постоянное ношение обуви на высоком каблуке.

    Травматолог Петросян объяснил, чем опасна обувь на высоком каблуке

    Как отметил медик, при ношении обуви на шпильке страдают стопы и позвоночник, поскольку центр тяжести смещается на переднюю часть стопы, и носок становится единственной точкой опоры. При таком положении тела перенапрягаются мышцы.

    «Возникают зажимы в мышцах и суставах, напрягаются связки и сухожилия. Все это приводит к искривлениям позвоночника, и как следствие — остеохондрозам, артритам, образованию грыж и постоянным болям», — сообщил врач.

    По словам ортопеда Евгения Балескова, стопа приобретает неправильную анатомическую форму. Таким образом возникает поперечно-продольное плоскостопие.

    «Из-за обуви на каблуках связки, особенно ахиллово сухожилие, работают неправильно. Это вызывает боли в мышцах, судороги, ухудшение тонуса и опять же постоянные боли. Поэтому лучше носить обувь на плоской подошве, с индивидуальными ортопедическими стельками, когда пятка приподнимается на один-два сантиметра», — заключил Балесков.