Травматолог Петросян объяснил, чем опасна обувь на высоком каблуке

Травматолог-ортопед Юсуповской больницы, кандидат медицинских наук Армен Петросян в беседе с журналистами Lenta.ru рассказал, какие опасности для организма несет постоянное ношение обуви на высоком каблуке.

Как отметил медик, при ношении обуви на шпильке страдают стопы и позвоночник, поскольку центр тяжести смещается на переднюю часть стопы, и носок становится единственной точкой опоры. При таком положении тела перенапрягаются мышцы.

«Возникают зажимы в мышцах и суставах, напрягаются связки и сухожилия. Все это приводит к искривлениям позвоночника, и как следствие — остеохондрозам, артритам, образованию грыж и постоянным болям», — сообщил врач.

По словам ортопеда Евгения Балескова, стопа приобретает неправильную анатомическую форму. Таким образом возникает поперечно-продольное плоскостопие.

«Из-за обуви на каблуках связки, особенно ахиллово сухожилие, работают неправильно. Это вызывает боли в мышцах, судороги, ухудшение тонуса и опять же постоянные боли. Поэтому лучше носить обувь на плоской подошве, с индивидуальными ортопедическими стельками, когда пятка приподнимается на один-два сантиметра», — заключил Балесков.