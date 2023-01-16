Здоровье 16 января 2023, 11:38 Травматолог Павел Перетолчин рассказал, как проявляются разрывы мышц Unsplash

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Зимой возрастает количество травм, связанных с падениями, не последнее место среди них занимает разрыв мышц. Об этом сайту News.ru рассказал заведующий травматологическим отделением Химкинской областной больницы Павел Перетолчин.

Он назвал основные симптомы, которые могут свидетельствовать о разрыве мышц и должны быть показанием для обращения к врачу. В первую очередь, это сильная боль. Она может вызывать судороги, которые долго не удается снять. Также при разрыве мышц характерны гематомы, при этом кожные покровы зачастую не повреждены. Еще один симптом — частичное или полное ограничение подвижности поврежденного участка.

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«Пропадает двигательная активность в пораженной области. Если пучок мышц разорван полностью, определенные движения просто невозможны. При частичном разрыве функция сохраняется, но сохраняется острая боль», — рассказал травматолог.

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Павел Перетолчин подчеркнул, что при таких симптомах нужно немедленно обратиться к врачу. Тогда восстановление займет от одного до трех месяцев. Но если медицинская помощь не будет оказана, то мышцы могут срастись неправильно и дефект останется на всю жизнь.