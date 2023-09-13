Здоровье 13 сентября 2023, 16:34 Травматолог-ортопед Кучава посоветовал носить ортопедические стельки, чтобы избавиться от боли в ногах

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Людям, страдающим болью в ногах, нужно носить ортопедические стельки. Об этом рассказал травматолог-ортопед Эльдар Кучава, передала «Вечерняя Москва»

Он объяснил, что стельки делаются персонально под каждого пациента. Это позволяет решить проблему индивидуально, с учетом особенностей человека. Ортопедическая стелька позволяет снизить нагрузку на вены и позвоночник, добавила Neva.Today.

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