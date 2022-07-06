Травматолог-ортопед Алексутов объяснил, опасно ли гулять босиком

Травматолог-ортопед, главный подиатр Первой профессиональной сети ортопедических салонов «ОРТЕКА» Сергей Алексутов считает, что прогулка босиком по гальке и песку более полезна, чем по ровной поверхности. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Что касается ходьбы босиком по улице, тут больше рисков, потому что мы ходим по ровной поверхности (по асфальту, — прим. ред.). Стопа при этом распластывается ровно, что не совсем физиологично. Две арки стопы предназначены для того, чтобы амортизационная функция выполнялась более правильно. Соответственно, ходить лучше по искусственным или естественным неровностям, таким как песок, галечный пляж, свежескошенная трава», — добавил медик.

При этом врач напомнил, что во время прогулок босиком человек может легко травмировать кожу или же заразиться грибком.

«Другими факторами риска могут быть макротравматизация, когда человек наступает, допустим, на разбитую бутылку, и микротравматизация: наступая на камни и шероховатые поверхности, тоже можно повредить кожу. Затем в микротрещины могут попадать бактерии из внешней среды. Кроме того, при ходьбе без обуви возникает высокая опасность заражения грибком», — резюмировал Алексутов.