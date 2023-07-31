Здоровье 31 июля 2023, 11:23 Травматолог Малыхин сообщил, что удобная обувь должна соответствовать функциональному назначению и сезонности

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Врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин в разговоре с РИАМО порекомендовал россиянам выбирать ту обувь, которая будет соответствовать функциональному назначению и сезонности.

Для бега предназначены беговые кроссовки, а в лес лучше всего ходить в трекинговых ботинках. Людям, у которых есть проблемы из-за плоскостопия, желательно использовать ортопедические стельки разной жесткости.

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При неправильном ношении обуви возможны не только мозоли и потертости, но и травмы, и хронические боли в стопах. Если стопа нагружается неправильно, то будут страдать коленные и тазобедренные суставы, добавил травматолог.