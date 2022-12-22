22 декабря 2022, 21:42
Травматолог Лобко назвал ожоги самым частым видом травм в новогодние праздники
Травматолог Дмитрий Лобко рассказал, что самыми частыми травмами в новогодние каникулы являются ожоги от пиротехники. Об этом сообщила Lenta.ru.
«В большинстве случаев такие инциденты так или иначе связаны с употреблением алкоголя», — отметил врач.
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Кроме того, ожоги часто получают дети, за которыми не уследили родители, уточнил сайт kp.ru. Врач добавил, что также часто встречаются травмы, полученные при катании с горы на тюбингах.
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