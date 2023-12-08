Здоровье 08 декабря 2023, 12:35 Травматолог Крючков рассказал, что при катании на ватрушках чаще всего повреждаются голова и конечности

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Травматолог-ортопед Александр Крюков в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказал, что при катании на ватрушках чаще всего повреждаются черепная коробка и конечности. Все дело в высокой скорости и гравитации.

«Люди катаются без какой-либо подготовки и считают, что она безопасна, поскольку мягкая и надувная, но в этом главное коварство», — добавил медик.

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Поскольку ватрушки пружинят, люди ударяются позвоночником, что может привести к компрессионным переломам. Самое главное правило — не кататься на необорудованных трассах и не ложиться на живот.