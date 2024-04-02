Здоровье 02 апреля 2024, 14:06 Травматолог Королев рассказал, что лишний вес нередко становится причиной развития болезней суставов

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Врач-травматолог Сергей Королев предупредил, что лишний вес и всевозможные инфекции зачастую становятся причиной развития таких болезней суставов, как артрит, артроз, бурсит, подагра, остеоартроз. Слова медика передала «Вечерняя Москва».

Чаще всего артрит (воспалительный процесс, который поражает хрящевую и капсульную ткань) проявляется у женщин. Сперва эта болезнь дает о себе знать болевыми ощущениями в пораженных областях, а затем — отеками и гиперемией.

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Что касается артроза, то эта болезнь даже опаснее, чем артрит. Если ее не лечить вовремя, может начаться процесс разрушения хряща, что приведет к обездвиживанию тела, пояснил врач.