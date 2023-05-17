Здоровье 17 мая 2023, 12:44 Травматолог Керимов посоветовал ходить от 30 минут до часа каждый день

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Распространенное мнение о том, что ежедневно нужно проходить не меньше 10 тысяч шагов — это миф. Таким мнением поделился с Lenta.ru поделился врач-ортопед, травматолог Уллубий Керимов.

По его словам, человек должен гулять от 30 минут до часа в день, причем до состояния, когда у него появится легкая испарина. Врач также посоветовал выбирать средний темп.

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Как добавили «Народные новости», норма в 10 тысяч шагов подходит не всем. Например, ее сложно будет осилить пожилым или людям с лишним весом.

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