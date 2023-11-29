29 ноября 2023, 19:12
Травматолог Гришин посоветовал ходить широко и уверенно, чтобы не упасть на льду
Москвичей предупредили об ухудшении погоды и гололеде в четверг, 30 ноября. Как не травмироваться на скользкой дороге «Москве 24» рассказал врач-травматолог, ортопед Тимур Гришин.
В первую очередь, он посоветовал следить за походкой. Нельзя спешить или передвигаться слишком мелкими шагами. Наоборот, их стоит сделать немного шире. Кроме того, врач рекомендовал внимательно смотреть на дорогу и следить за тем, куда именно наступит нога.
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Если человек все-таки потерял опору, то лучше всего обхватить себя руками и завалиться на бок. Как правило, в такой позе риски получить травму минимальны. А вот на вытянутые руки падать не стоит.
«Самая частая травма — перелом лучевой кости, в так называемом типичном месте, в области лучезапястного сустава. Также нередко бывают повреждения локтевых суставов, ушибы верхних и нижних конечностей», — объяснил врач.
Врачи
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