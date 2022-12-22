22 декабря 2022, 16:59
Травматолог Гнелица рассказал, как избежать травм в гололедицу
Травматолог Гнелица: чтобы избежать травм, стоит надевать обувь с толстым протектором
Кандидат медицинских наук, врач-травматолог Николай Гнелица в разговоре с «Москвой 24» рассказал, как избежать травм во время гололедицы.
Во время гололедицы пациенты чаще всего обращаются в медпункт с переломами плечевых и лучевых костей, лодыжек.
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«При падении не надо пытаться выставлять руки вперед — это травмоопасно. В идеале сгруппироваться и не откидывать назад голову, чтобы избежать хлесткого удара ею о поверхность», — сказал медик.
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Чтобы избежать травм, стоит надевать обувь с толстым протектором. Таким образом, по словам врача, можно снизить риски падения.
Пожилым людям он посоветовал оставаться дома во время плохих погодных условий.
Врачи
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