Здоровье 25 декабря 2023, 18:46 Травматолог Черемисова: упражнения на растяжку мышц спины избавят от боли в пояснице

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Боль в пояснице вызывает малоподвижный образ жизни, повреждение межпозвонковых дисков и сколиоз. Избавиться от дискомфорта помогут упражнения на растяжку мышц спины, сообщила травматолог-ортопед Дарья Черемисова в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, начать можно с наклонов вперед и в стороны. Также мышцы спины укрепят гиперэкстензия с выпрямлением ног, приседания, повороты торса и упражнения «планка» и «мостик».

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Врач отметила, что лучшей профилактикой боли в пояснице станут ортопедическая обувь и правильное положение тела за рабочим столом.