Здоровье 25 апреля 2023, 11:40 Травматолог Бороненко заявил, что регулярные пробежки могут серьезно навредить менискам

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Частые пробежки могут негативно сказаться на менисках — хрящевых прослойках в коленном суставе. Об этом изданию URA.RU сообщил травматолог-ортопед Центра косметологии и пластической хирургии им. С. В. Нудельмана Иван Бороненко.

Даже прием обезболивающих препаратов не способен унять боль в коленном суставе.

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«То есть во время бега мениски можно повредить, и это может привести к серьезным последствиям и хирургическому вмешательству», — добавил врач.

Самым щадящим методом лечения менисков является артроскопия. Во время этой процедуры врач вводит в сустав тонкую трубку с видеокамерой, передающей увеличенное изображение на монитор, а затем восстанавливает поврежденные участки.

Чтобы не повреждать колени во время бега, медицинские специалисты рекомендуют разогреваться перед пробежкой, а также тщательно подбирать обувь.