05 декабря 2022, 22:08
Травматолог Беленький рассказал, что делать при падении на лед
Травматолог Беленький посоветовал падать на бок, чтобы смягчить удар об лед
В случае падения на лед важно постараться смягчить удар. Такой информацией поделился руководитель отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Игорь Беленький. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
По словам специалиста, чтобы снизить вероятность падения, важно не держать руки в карманах во время ходьбы. Лучше передвигаться маленькими шагами.
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В случае падения стоит попытаться перевернуться на бок. Таким образом получится смягчить удар. При падении навзничь ноги необходимо согнуть в коленях и защитить голову.
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