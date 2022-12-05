Здоровье 05 декабря 2022, 22:08 Травматолог Беленький рассказал, что делать при падении на лед Травматолог Беленький посоветовал падать на бок, чтобы смягчить удар об лед

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В случае падения на лед важно постараться смягчить удар. Такой информацией поделился руководитель отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Игорь Беленький. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, чтобы снизить вероятность падения, важно не держать руки в карманах во время ходьбы. Лучше передвигаться маленькими шагами.

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В случае падения стоит попытаться перевернуться на бок. Таким образом получится смягчить удар. При падении навзничь ноги необходимо согнуть в коленях и защитить голову.

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