Трансплантолог рассказал о «презумпции согласия» на донорство органов в России

«И сейчас существует такая же ситуация. У нас существует и сейчас презумпция согласия, как в половине стран мира. Эта презумпция останется и в новом законе. Если на момент констатации смерти родственники не отказываются от донорства и нет прижизненного заявления от пациента, то он может рассматриваться как донор», — объяснил трансплантолог.

По его словам, сейчас в действующем законодательстве от донорства не прикрыты, например, несовершеннолетние. В новом законе эти обстоятельства должны быть прописаны более детально.

«У нас закон о трансплантации органов и тканей, по которому мы сейчас работаем — он 1992 года. Проблема не в том, что закон плох или хорош. Проблема в том, что нет регуляторов, нет подзаконных актов и бюрократия ничего не делает, чтобы этот закон действовал. Поэтому детализация может принести эффект, если параллельно что-то заставит бюрократов на местах четко исполнять все пункты закона», — добавил Чжао.