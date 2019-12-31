    31 декабря 2019, 13:19

    Трансплантолог рассказал о «презумпции согласия» на донорство органов в России

    Алексей Сахаров, Андрей Фишер

    Законодатели в новом году собрались рассмотреть документ, которым будет по умолчанию принята «презумпция согласия» на трансплантацию органов. Это значит, что внутренние органы покойного могут быть использованы для донорства, кроме случаев, когда он сам перед смертью или его родные это не запретят. Доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом абдоминальной хирургии Института хирургии имени Вишневского Алексей Чжао утверждает: «презумпция согласия» существует и сейчас.

    «И сейчас существует такая же ситуация. У нас существует и сейчас презумпция согласия, как в половине стран мира. Эта презумпция останется и в новом законе. Если на момент констатации смерти родственники не отказываются от донорства и нет прижизненного заявления от пациента, то он может рассматриваться как донор», — объяснил трансплантолог.

    По его словам, сейчас в действующем законодательстве от донорства не прикрыты, например, несовершеннолетние. В новом законе эти обстоятельства должны быть прописаны более детально.

    «У нас закон о трансплантации органов и тканей, по которому мы сейчас работаем — он 1992 года. Проблема не в том, что закон плох или хорош. Проблема в том, что нет регуляторов, нет подзаконных актов и бюрократия ничего не делает, чтобы этот закон действовал. Поэтому детализация может принести эффект, если параллельно что-то заставит бюрократов на местах четко исполнять все пункты закона», — добавил Чжао.