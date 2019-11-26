Трансплантолог Каабак рассказал о планах на первый день после возвращения к работе

Врач-трансплантолог Михаил Каабак рассказал «360», что у него самые позитивные впечатления от встречи с главой Минздрава РФ Вероникой Скворцовой. По итогам переговоров с министром медик вернулся на работу в Центр здоровья детей. В первый рабочий день он определит, кому из детей помощь нужна в первую очередь.

«Впечатления самые позитивные. Вероника Игоревна (Скворцова — прим. ред.) была глубоко подготовлена к этой встрече, знала множество деталей о положении дел в детской трансплантологии. Удалось обсудить большой круг вопросов», — заявил Каабак. Тем не менее озвучивать детали принятых решений врач не стал. Он подчеркнул, что это исключительное право самой Скворцовой и директора Научного центра здоровья детей (НЦЗД) Андрея Фисенко.

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Каабак вернется на работу в среду, 27 ноября. С момента, когда врача уволили из НЦЗД, пришлось отложить 16 операций. «Не все их удастся сделать до конца года. Но завтра мы определим, кого из детей в первую очередь нужно будет оперировать», — сказал Каабак.

Также специалист выразил надежду, что из-за вынужденной задержки в его работе никто не пострадает.

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Ранее Каабака и его коллегу Надежду Бабенко отстранили от работы в НЦДЗ. Врач — один из немногих в стране специалистов, который занимается пересадкой почек грудным детям. В 2014 году против него возбудили уголовное дело из-за использования во время трансплантации препарата «Алемтузумаб». Повторная проверка показала, что в применении этого лекарства нет ничего противозаконного.