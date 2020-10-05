Трампа лечат препаратами для тяжелобольных пациентов

Дональду Трампу начали давать стероидный препарат дексаметазон, который обычно принимают тяжелобольные пациенты. Такое решение врачи приняли после падения уровня кислорода в крови президента до 93%.

Трамп начал получать стероид 3 октября. Тогда же ему дали вторую дозу препарата ремдесивир. Пока у президента не выявили побочных эффектов, сообщает Associated Press со ссылкой на лечащего врача Трампа Шона Конли.

Ранее доктора признали важность дексаметазона. Например, Елена Малышева, врач и телеведущая, говорила о том, то препарат доказал свою эффективность.

Дональд Трамп заявил о своем заболевании COVID-19 3 октября. Его положили в военный госпиталь для лечения. Однако президент выезжал из больницы для встречи с избирателями, правда, он был в маске и не выходил из машины. Из-за этого поступка президента раскритиковали врачи госпиталя, передает газета «Известия». Доктора настаивают, что теперь нужно поместить на 14-дневный карантин всех, кто был в той самой машине. По словам врачей, из-за «политической театральной постановки» эти люди могут умереть.