    05 марта 2020, 10:22

    Трамп заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

    Анастасия Кременчугская

    Президент США Дональд Трамп в беседе с иностранным изданием сообщил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом. Об этом написала «Газета.ru».

    Американский лидер заявил, что США отлично справляются с вирусом, так как у них лучшие в мире врачи. Спецгруппа во главе с вице-президентом Майком Пенсом отвечает за борьбу с коронавирусом.

    Америка помогает «многим странам», по словам Трампа. Он сказал, что готов помочь и Ирану.

    «Мы бы помогли Ирану, если бы они этого хотели. Они очень сильно пострадали», — объявил президент.