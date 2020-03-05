Трамп заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

Американский лидер заявил, что США отлично справляются с вирусом, так как у них лучшие в мире врачи. Спецгруппа во главе с вице-президентом Майком Пенсом отвечает за борьбу с коронавирусом.

Америка помогает «многим странам», по словам Трампа. Он сказал, что готов помочь и Ирану.

«Мы бы помогли Ирану, если бы они этого хотели. Они очень сильно пострадали», — объявил президент.