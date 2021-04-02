Toyota разработала специальную машину для перевозки вакцины от коронавируса

Компания Toyota разработала авторефрижератор для перевозки вакцины от коронавируса. Машина базируется на внедорожнике Toyota Land Cruiser 78 Troop Carrier, написал сайт ToDay News Ufa.

Как пояснили эксперты, этому авто не страшны никакие дородные трудности. Вместе с Toyota над созданием этого транспортного средства работали специалисты B Medical System. Машина оснащена специальным медицинским оборудованием с учетом всех требований ВОЗ.

Сейчас в мире есть только один подобный вид транспорта. Он создавался для стран африканского континента.

«По данным Toyota, каждый год из-за неправильной перевозки бракуется порядка 20% вакцин. Это солидные убытки — речь идет о сумме в 400 миллионов долларов», — подчеркнули сотрудники компании.

В авто установлен специальный холодильник, в который помещается около 400 доз вакцины. При отсутствии питания это устройство может выполнять свою функцию в течение 16- часов.