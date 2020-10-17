Торговые центры Подмосковья проверили на соблюдение требований по коронавирусу

В нескольких городских округах Подмосковья проверили около 1,5 тысячи магазинов в более 100 торговых центрах. Осмотры нужны, чтобы следить за соблюдением эпидтребований. В некоторых нашли нарушения.

В связи с обострением ситуации с коронавирусом в Подмосковье проверили около 1,5 тысячи магазинов в примерно 100 торговых центрах. Суть мероприятий — узнать, как на объектах соблюдаются эпидемические требования по коронавирусу, передает сайт правительства Московской области.

Нарушения обнаружили в 81 магазине. С руководством торговых точек связались и провели дополнительные разъяснительные работы, объяснив, почему соблюдение санитарных норм необходимо. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

В целом ситуация положительная. В большинстве магазинов все соответствует санитарным требованиям. Люди стали ответственнее относиться к ношению масок и перчаток на предприятиях торговли Андрей Разин.

Проверки проводились на протяжении семи дней сотрудниками подмосковных Роспотребнадзора, Минсельхозпрода и полиции. Представители ведомств ходили по торговым центрам в Домодедове, Клину, Ивантеевке, Одинцовском, Коломенском и Сергиево-Посадском округах.

РИА ФАН отметило, что за сутки в России выявили 15 150 случаев заражения коронавирусом. При этом из больниц выписали 8485 пациентов, а 232 человека скончались. Сайт «Невские Новости» напомнил, что 15 октября в стране зафиксировали меньше случаев заражения: 13 754. Почти 25% пациентов не имели симптомов заражения.