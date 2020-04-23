Торговые сети начали требовать от покупателей носить маски

Globus, по собственным данным, управляет в России 17 гипермаркетами. У Billa, судя по информации на сайте компании, в стране действуют 170 торговых площадок. Почти все из них находятся в Москве. Несколько также открыты в Подмосковье, Нижнем Новгороде и Курске.

В магазинах Globus тем, кто заходит без маски, предлагают приобрести ее на входе за 30 рублей, рассказал газете один из покупателей.

В Billa сообщили, что также введут обязательное ношение масок покупателями. В каждой торговой точке это будут контролировать.

В X5 Retail Group (управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») носить маски не требуют. Там просят покупателей соблюдать безопасную дистанцию.

«Магнит» в середине апреля сообщал об установке во всех магазинах Москвы и Подмосковья пластиковых экранов на кассах для защиты от коронавируса. Носить маски там не требуется.

Сеть Metro ввела новые правила в тех регионах, где этого требуют местные власти. Сейчас супермаркеты договариваются с аптеками, чтобы сразу же предлагать покупателям без масок решение, сообщили в компании.