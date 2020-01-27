Врачи-кардиологи выделили заболевания каждый час в России умирает 5-7 человек.

По данным портала «Аргументы недели», о начале инфаркта миокарда свидетельствует, в первую очередь, сильная боль за ребрами и в области сердца. Она может откликаться в левой руке или нижней челюсти.

Вторым сигналом является нарушение нормального ритма дыхания и признаки удушья. Также, по словам кардиологов, человек испытывает головокружение и страх, перерастающий в панику.

Инфаркт миокарда — это отмирание тканей сердца из-за недостатка кислорода. Как правило, это заболевание регистрируется у людей старше 40-45 лет. Наиболее частой причиной (до 90% случаев) является атеросклероз и тромбоз артерий. К группе риска кардиологи относят людей, которые ведут сидячий образ жизни, имеют высокий уровень холестерина в крови, страдают от сахарного диабета, курят.