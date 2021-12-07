Роскосмос передал ковидным госпиталям три тысячи тонн кислорода в ноябре

Входящие в Роскосмос предприятия в ноябре передали медицинским учреждениям, где спасают пациентов с коронавирусной инфекции более трех тысяч тонн жидкого кислорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Он уточнил, что половину из всего объема передал Красноярский машиностроительный завод, где производят боевую ракетную технику.

«В ноябре предприятия Роскосмоса отгрузили медицинским учреждениям страны 3 058 000 килограммов кислорода. Половину этого объема — 1574 тонны кислорода — передал наш Красноярский машиностроительный завод», — написал Дмитрий Рогозин.

РИА «Новости» совместно с главным внештатным специалистом по пульмонологии Минздрава России Сергеем Авдеевым подсчитали, что такая помощь госкорпорации ежедневно спасает жизни нескольким тысячам пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в красных зонах.