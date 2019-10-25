Томатный сок несет угрозу гипертоникам

Ученые нашли пользу в несоленом томатном соке Подробнее

Вкусовые рецепторы не улавливают соленость при употреблении томатного сока. Однако этот пищевой продукт способен привести к повышению артериального давления. Нужно обращать внимание на количество соли в продукте, но производители не всегда делятся такой информацией.

«Поэтому людям с артериальной гипертонией вообще следует избегать регулярного употребления томатного сока, либо делать его самостоятельно из томатной пасты без добавления соли», — предупредил врач.

Томатный сок может быть опасен и для тех, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. В этот период лучше не только не пить томатный сок, но и не есть большую часть продуктов в сыром виде. Это касается в том числе овощей и фруктов.

Для остальных напиток полезен. Он пригодится для профилактики раковых заболеваний благодаря содержанию ликопина.