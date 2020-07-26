Назван способ избежать онкологии толстой кишки

По его словам, онкология не может возникнуть просто так. В организме человека происходят воспалительные процессы, которые постоянно усугубляются. Но пациент не обращает на это внимания и доводит процесс до того, что в организме появляются злокачественные клетки.

Рак толстой кишки на ранней стадии можно выявить благодаря колоноскопии. Эта процедура позволяет специалисту обнаружить полипы на внутренних стенках. Это и есть те самые новообразования, которые могут превратиться в злокачественную опухоль.

В зоне риска находятся те, чьи кровные родственники страдали от рака толстой кишки.

«Исследование нужно делать обязательно, причем ориентироваться, на возраст, когда у родственника выявили рак и пройти процедуру за пять-10 лет до того», — пояснил врач.

По словам Дмитрия Бордина, благодаря колоноскопии можно на ранней стадии пресечь развитие онкологии. В основном, полипы в толстой кишке появляются в возрасте 45−50 лет. Для профилактики лучше пройти первое подобное обследование именно в этом возрасте.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал четыре фактора, которые могут многое сказать о здоровье человека. Сам он назвал их «смертельным квартетом». На первое место специалист поставил артериальное давление, далее идет уровень холестерина в крови, показатель сахара и объем талии. По словам Мясникова, по этим четырем показателям можно понять склонность пациента к сердечно-сосудистым заболеваниям или онкологии.