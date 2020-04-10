Только у 3% россиян выработан иммунитет к коронавирусу

Ведомство провело исследование, в котором участвовали проводницы поезда «Сапсан», так как предположительно именно у них есть большая вероятность встретиться с носителями коронавируса. Выяснилось, что только в 3% из этой группы выработан иммунитет.

«Результаты тестирования означают, что в нашей популяции очень мало людей встречались с этим вирусом», — подчеркнула Попова.

Также глава ведомства заявила, что не стоит ждать массового тестирования, которое будет определять, переболели ли россияне COVID-19.

О подобном тесте заявляла глава другого ведомства — ФМБА — Вероника Скворцова. Она сообщала, что анализ поможет сказать, какое реальное число наших сограждан уже перенесло эту инфекцию в стертой или легкой форме.

Ранее Анна Попова проанонсировала выпуск сразу трех вакцин от коронавируса. База одной из них уже используется. Сейчас препарат дорабатывается.