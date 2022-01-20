Только 20% меланом возникают из родинок. Врач перечислил опасные признаки рака кожи

Злокачественные опухоли или меланомы в 80% случаев формируются на здоровых участках кожи, только в 20% они могут вырасти из родинок. Есть ряд признаков, когда рак кожи можно выявить на ранней стадии, если вовремя обратиться к врачу. Подробности «360» рассказала врач-онкодерматолог клиники кожных и венерических болезней имени Рахманова Екатерина Вертиева.

Если меланома формируется из родинки, то у нее меняются границы. Вместо четкого и аккуратного темного образования она начинает расползаться. Второй важный признак — изменение цвета. Если родинка из коричневой стала черной, розовой или синей — это свидетельство того, что ее лучше показать специалисту. Третий признак начала развития опасной опухоли — увеличение родинки в размерах.

«Раньше говорили что если у вас родинка выросла больше шести миллиметров, то надо срочно обращаться к врачу. На самом деле сейчас есть меланомы даже меньших размеров. Мы можем диагностировать опухоли от двух миллиметров. Поэтому я всегда прошу своих пациентов: если родинка за полгода увеличилась в два раза, то лучше обратиться к врачу», — подчеркнула Екатерина Вертиева.

На чистой коже меланома появляется в виде небольшого узелка, который увеличивается в размерах. В этом случае медлить нельзя ни в коем случае.

Но кроме меланомы есть другие злокачественные новообразования: базально-клеточные опухоли и плоскоклеточные опухоли. Они проявляются в виде розовых шелушащихся пятен. Они не болят и не чешутся, но не исчезают в течении долгого времени.

Врачи определяют злокачественность новообразований при помощи специального прибора дерматоскопа.

«Если мы видим, что родинка спокойная, не вызывает никаких подозрений, то можно удалять любым методом: радиоволновой, лазером — чем хотим. Но если мы видим, что нас что-то смущает, то идет только хирургическое удаление», — поделилась специалист.

При этом она отметила, что все удаленные родинки отправляют на гистологическую экспертизу, чтобы подтвердить, опасна она или нет.

«Если сомнений нет, что это злокачественное образование, то мы объясняем пациенту, что операцию по удалению нужно проводить сразу. Если есть структурные изменения, но в злокачественную опухоль родинка еще не переросла, то пациенту назначают новый прием через три или шесть месяцев. В зависимости от изменений родинки», — подчеркнула Екатерина Вертиева.

Врач добавила, что по поводу папилом или себорейных кератом — доброкачественных образований, которые ни во что не перерастают — врачи не делают исследований. Их просто удаляют.